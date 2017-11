Zes scenario's voor vernieuwing centrum Balk

Over drie jaar vindt mogelijk grootschalige sloop en nieuwbouw plaats in het centrum van Balk. Plaatselijk Belang heeft zes scenario's gepresenteerd voor de toekomst van de voorzieningen in het dorp. Het meest verregaande gaat uit van nieuwbouw van verschillende voorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om de sporthal, maar ook om scholen en zalencentrum De Treemter. Dat laatste gebouw is al zo'n 50 jaar oud. Plaatselijk Belang is bang dat de voorzieningen en de activiteiten verdwijnen als er niet vernieuwd wordt. Aan de beide pleinen staan nu onder andere een notariskantoor en het pand van de Rabobank. Die zouden beide gesloopt moeten worden. Er moet nog wel overlegd worden met deelnemende partijen. Eerst kunnen de inwoners van Balk zich uitspreken over de scenario's. De gemeente De Fryske Marren wacht eerst af waar het dorp zelf mee komt.