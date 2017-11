Henk Herder stopt als trainer Harkemase Boys

Henk Herder stopt aan het eind van dit seizoen als trainer van Harkemase Boys. De 50-jarige trainer is bezig aan zijn tweede seizoen op sportpark De Bosk. "Ik heb genoten van de afgelopen anderhalf jaar", zegt Herder, "maar ik ben toe aan een nieuwe uitdaging". Vorig jaar won Herder met Harkemase Boys een periodetitel in de derde divisie en greep net naast promotie in de nacompetitie. Dit jaar staan de Harkiten op het derde plek in de derde divisie. Herder werkte eerder bij SC Heerenveen en bij het Griekse Panathinaikos.

Voorzitter Albertus Boonstra van Harkemase Boys zegt: "Wij vinden het erg jammer dat Henk na dit jaar vertrekt, mar wij respecteren zijn keuze natuurlijk. Hij heeft goed werk geleverd. Wij wensen hem veel succes met de volgende stap in zijn carrière en hopen hem nog vaak terug te zien op De Bosk."