Advies Raad voor Cultuur goed om talent hier te houden

Meer erkenning en finaciering voor het culturele aanbod in de regio in het het landelijke beleid. De kans dat dat binnenkort gebeurd is aanwezig nu de Raad voor Cultuur met een advies komt. De Raad voor Cultuur is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van cultuurbeleid en het advies kan dus zomaar door de minister worden overgenomen. Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden zegt dat het de grootste wijziging in 25 jaar kan worden. Met name het project 'We the North' kan hiervan profiteren. Dit is een gemeentschappelijk cultuurprogramma van Fryslân, Groningen en Drenthe. Als er geld voor komt dan kan volgens Feitsma talent in het Noorden blijven en talent uit de Randstad of het buitenland hier naar toe komen.