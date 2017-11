Drie halve finales voor Team NL bij WK kaatsen in Colombia

De Nederlandse kaatsers van het team van Marten Feenstra hebben zich als beste nummer twee geplaatst voor de halve finale Chaza op het WK in Colombia. Voor 1500 man publiek werd van Mexico en Argentinië gewonnen. Equador was te sterk. In de halve finale is Equador opnieuw de tegenstander. De ander halve finale gaat tussen Colombia en België.

Bij het onderdeel Wallball is het duo Kees van der Schoot en Tjisse Steenstra uitgeschakeld in de halve finale. Met 11-1- en 11-08 werd verloren van België.

Team NL speelt vrijdag drie halve finales. Marrit Zeinstra Wallball vrouwen single, de vrouwen dubbel Wallball en het mannen team Chaza.