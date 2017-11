Geen verkiezingen voor Gemeentebelangen Tietjerksteradeel

Gemeentebelangen Tietjerksteradeel doet volgend jaar niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft na een lange zoektocht niet genoeg kandidaten kunnen vinden voor op de lijst. Het bestuur beteurt dit, maar ziet geen andere mogelijkheid dan gedwongen af te zien tot deelname aan de verkiezingen. Dat betekent dan na 28 jaar er geen vertegenwoordiger van Gemeentebelangen Tietjerksteradeel in de raad zit. Het bestuur gaat de komende jaren wel actief op zoek naar geschikte mensen om zo in 2022 weer met een kandidatenlijst te komen.

Raadslid Hessel Bouma heeft donderdag bij de raadsvergadering aangegeven dat hij na 28 jaar stopt met het raadswerk. Hij wordt volgend jaar 65. Ook is hij druk met zijn eigen bedrijf In- en Outdoor Park Aventoer in Burgum.