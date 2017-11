Protest en verzet op informatiemarkt Nij Hiddum-Houw

Op een informatiemarkt over de plannen voor windmolenpark Nij Hiddum-Houw op donderdagavond was er voornamelijk sprake van protest en verzet. Stichting Hou Friesland Mooi is tegen de bouw van de windmolens en stond met spandoeken voor de deur van café De Gekroonde Roskam, waar de bijeenkomst plaatsvond.

De provincie en de initiatiefnemers van het park, dat negen molens van tweehonderd meter hoog zal tellen, gaven samen met de gemeente Súdwest-Fryslân voorlichting over het park en luisterden naar de wensen van de bezoekers. Ook lager de stukken met de uitwerking van het plan ter inzage op tafel. Op de bijeenkomst kwamen zo'n honderd belangstellenden af.

Kans op uit- of afstel klein

De kans dat het verzet nog tot uit- of afstel van de plannen zal leiden, lijkt klein. De provincie vindt dat er genoeg kans is geweest voor inspraak. Volgens Harm Jan Bouwers van de provincie wordt er goed geluisterd naar de wensen van de inwoners van de omliggende dorpen en wordt er geprobeerd daar zo veel mogelijk rekening mee te houden. Hetzelfde geluid was te horen bij Henk Kouwenhoven van energiebedrijf Nuon, dat het park ontwikkelt en in beheer zal nemen.

Een vertegenwoordiger van de Omgevingsadviesraad (OAR), bij wie bewoners en andere betrokkenen hun stem kunnen laten horen, denkt ook dat het plan onomkeerbaar is. Hij gaf betrokkenen het advies om samen met de OAR een zo goed mogelijke compensatieregeling uit het vuur te slepen.