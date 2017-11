De Bond van Wetsovertreders (BWO) heeft donderdag aangifte gedaan tegen burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel. De aangifte werd gedaan op verzoek van tegenstanders van Zwarte Piet. Die mochten afgelopen zaterdag van Waanders op het laatste moment niet protesteren bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum.

Volgens de BWO was het verbieden van het protest onterecht. De bond had in een eerder stadium al aangekondigd aangifte te doen tegen de locoburgemeester van Dongeradeel.