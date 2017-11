Van der Valk-hotel bij Leeuwarden pas begin 2018 open

De bouw van het Van der Valk-hotel en het bijbehorende restaurant bij Leeuwarden loopt vertraging op. Hierdoor gaan de deuren pas begin volgend jaar open. De exacte datum is nog niet bekend. Ook het proefslapen in het hotel wordt uitgesteld. Dat gebeurt nu pas eind december of begin januari.

De bouw van het hotel en het restaurant loopt zo'n zes weken achter op schema. Een van de oorzaken was het slechte, natte weer van de afgelopen maand. De bouwvak in augustus was een andere factor die voor de nodige vertraging zorgde.

Verschillende partijen hadden voor in december al ruimtes en kamers geboekt in het Van der Valk-hotel. Die zijn afgezegd. Thom van der Heijde, general manager van het hotel, noemt de vertraging geen ramp. Hij is dankbaar dat hij de boekingen van de gasten kon omzetten naar een andere Van der Valk-vestiging.