Titel 'vitaalste bedrijf' gaat aan neus Wetsus voorbij

Wateronderzoeksinstituut Wetsus uit Leeuwarden viste achter het net bij de verkiezing van het vitaalste bedrijf van Nederland. Jordex Shipping uit Rhoon werd donderdag tot winnaar uitgeroepen. Wetsus werd eerder wel uitgeroepen tot vitaalste bedrijf van Fryslân en versloeg daarbij de Albert Heijn van Franeker en Boekhandel Van der Velde uit Leeuwarden.

De vitale bedrijven zetten zich in voor de gezondheid van de medewerkers. Werknemers van Wetsus hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om in de pauze te tafeltennissen of een eindje te wandelen. Ook zijn er hardloopgroepjes en een voetbalteam bij het instituut.