Studente Maedeh Rahimi niet uitgeroepen tot mbo-ambassadeur

Maedeh Rahimi uit Burgum is er niet in geslaagd verkozen te worden tot ambassadeur van het mbo. Donderdagavond werd in Apeldoorn uit tien finalisten een top drie gekozen en daar zat de Afghaanse studente aan het ROC Friese Poort niet bij.

Maedeh woont in het asielzoekerscentrum in Burgum en heeft nog geen status. De kans dat ze met haar familie in Nederland mag blijven, is klein. Maedeh zit in het vierde jaar van de Friese Poort en op die school is ze uitgekozen om mee te doen aan de landelijke verkiezing.

Ze heeft een goede stage achter de rug en is bijna klaar met haar opleiding 'financieel administratief medewerker'. Omdat ze geen identiteitsbewijs heeft, kan ze haar eindstage waarschijnlijk niet doen en dus ook geen diploma krijgen.