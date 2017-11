VIDEO: 'The day after' de herindelingsverkiezingen

Nu alle stemmen zijn geteld en de rode potloden weer in de kast liggen, is het de dag na de herindelingsverkiezingen tijd voor de nabeschouwing. In de gemeente Leeuwarden bleef de PvdA in het zadel zitten, terwijl in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Waadhoeke het CDA de grootste partij werd.

Wat betekenen de verkiezingsuitslagen nu precies voor de toekomst van de drie gemeenten? In Fryslân Hjoed praten politiek verslaggever Andries Bakker, Atze Jan de Vries van de Leeuwarder Courant en lijsttrekker Jan Dijkstra van de FNP in Waadhoeke na over de uitslagen.