In dertigjarige Lemster moet drie weken de gevangenis in voor het stelen van een sloep. De sloep werd in augustus door de man meegenomen uit Balk. Er volgde een aangifte en de dag na de diefstal zag de politie de verdachte in de sloep varen bij Lemmer.

De man zei dat hij de sloep leende van een vriend, maar volgens de rechter was dit ''een slecht verhaal'' en bovendien niet waar. Naast de celstraf, moet de Lemster de eigenaar van de sloep een schadevergoeding betalen.