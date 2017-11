Bijna verdronken jongetje ontmoet 37 jaar later zijn redders

Als tweejarig jongetje kwam Marcel Bidésie bijna om het leven in een vijver in de Leeuwarder wijk Heechterp-Schieringen. Tegenwoordig woont Bidésie in Hoorn en nadat hij veertig jaar was geworden, wou hij graag nog eens in contact komen met de mensen die zijn leven hadden gered. Donderdag was het zover.

37 jaar geleden kwam Bidésie al spelend in de vijver terecht. Zijn oom haalde hem eruit en twee politiemannen, Kerst Buis en Jan Tromp, die toevallig in de buurt waren, brachten hem naar het ziekenhuis. Dat was maar goed ook, want Marcel moest gereanimeerd worden. Buis gaf hem onderweg, achterin de auto, mond-op-mondbeademing.

Donderdagmiddag ontmoetten de mannen elkaar weer bij de vijver, op de plaats waar het 37 jaar geleden allemaal gebeurde. Ten minste, dat denken ze. Er is in 37 jaar veel veranderd in de omgeving.