VIDEO: Theun Pieter krijgt zijn felbegeerde Xbox

Hij heeft 'm! De negenjarig Theun Pieter uit Rinsumageest heeft donderdagmiddag zijn felbegeerde Xbox gekregen. Het jongetje kreeg het dure cadeau uit handen van Sinterklaas zelf. Na het voorlezen van het bijbehorende gedicht mocht hij het pak openmaken. Theun Pieter was verrukt met de inhoud en maakte een high five met Sinterklaas. Daar was het dan echt: het spel dat hij zo graag wilde hebben en waarmee hij de afgelopen dagen 'viral' ging op internet.

Sinterklaas moest nog wel wat kwijt aan Theun Pieter: "Ik wil je wel vragen om het spel met veel kinderen te delen, om lekker samen te gamen." Voor Theun Pieter geen probleem: "Als eerste ga ik hem met mijn vriend uittesten."