Stroomstoring voorbij in Abe Lenstra Stadion

Er is weer stroom in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. In de nacht van woensdag op donderdag sprong er een waterleiding aan de westkant van het hoofdgebouw. Door de lekkage kwam het stadion zonder stroom te zitten. Halverwege donderdagmiddag kwam de elektriciteit terug. Hoe groot de schade is, wordt nog onderzocht. De thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen PEC Zwolle komt niet in gevaar.