Gemeente Opsterland gaat door met buurtsportcoaches

De gemeente Opsterland gaat door met het buurtsportcoachproject. De gemeente begon een paar jaar geleden samen met onder andere Sport Fryslân en welzijnsorganisaties met het project. Door buurtsportcoaches in te zetten wil de gemeente zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen.

De buurtsportcoaches in Opsterland doen dat door zelf van alles te organiseren, maar ook in samenwerking met bijvoorbeeld sportorganisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De gemeente is zo over het project te spreken dat het contract met vier jaar is verlengd. Daarnaast worden er voor de sportcoaches meer uren beschikbaar gemaakt.