Keramiekmuseum Princessehof krijgt KLM-huisjes

Het keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden heeft een bijzondere schenking gekregen. De KLM geeft het museum 48 speciale KLM-huisjes in bruikleen. Passagiers die in de World Business Class reizen, krijgen al tientallen jaren zo'n huisje cadeau. het zijn Delfts blauwe miniaturen van bestaande typisch Nederlandse huizen en er zit jenever in. Het zijn populaire collectors items. De huisjes zijn te bezichtigen tijdens de nieuwe tentoonstelling van het Princessehof. Na een grote verbouwing gaat het museum volgende week zaterdag weer open.