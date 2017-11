Hond na mishandeling bij zijn eigen baasje weggehaald

De rechter heeft een man uit Stiens zijn hond afgepakt, omdat de man het dier zwaar mishandeld zou hebben. Een buurvrouw van de man zou gezien hebben dat hij de hond zeker tien keer met de vuist op de snuit sloeg. Volgens de vrouw zou de man het dier wel vaker mishandeld hebben, maar dat is volgens de verdachte niet waar.

De politie heeft de hond bij de man weggehaald. Een dierenarts kon destijds niet zien of het dier gewond was, maar zag wel dat de hond afwijkend gedrag vertoonde. Het dier verblijft nu in een asiel. De verdachte gaat tegen de uitspraak in hoger beroep.