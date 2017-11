Werkstraf voor ex-directeur cultureel centrum in Marrum

De 55-jarige ex-directeur van het cultureel centrum in Marrum moet honderd uren verplicht aan het werk, omdat hij 120.000 euro subsidiegeld heeft verduisterd. Dat heeft de rechtbank in Assen donderdagmiddag bepaald. De man uit Leiden kreeg ook nog een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De ex-directeur gebruikte het geld voor privézaken. Hij deed er boodschappen van, gaf het uit in de kroeg en bracht een bezoek aan een seksclub. Volgens de man betaalde hij ook veel voor het cultureel centrum uit eigen zak en was het wel in balans. De rechtbank ging daar niet in mee.