"Pleziervaarders durven Fryslân niet in te varen"

Recreatieschap Marrekrite wil graag dat de provincie het peil van het binnenwater publiceert. Volgens de Marrekrite durven veel pleziervaarders onze provincie niet in te varen omdat ze denken dat het water niet diep genoeg is. "Mensen denken dat Fryslân voor platbodems is. Voor hen eindigt Fryslân bij de IJsselmeerhavens", zegt Lourens Touwen van de Marrekrite. Daardoor loopt Fryslân veel watertoeristen mis.

Daarnaast denken de Marrekrite en de provincie na over een eigen waterkaart van Fryslân. Nu zijn er alleen kaarten van bijvoorbeeld de ANWB. Maar volgens Touwen hebben de Marrekrite en de provincie veel extra gegevens die ze op de kaart willen zetten.