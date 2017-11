Meer Nederlandse en buitenlandse toeristen naar Fryslân

Het gaat beter met toerisme in Fryslân. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er vorig jaar meer Nederlandse én meer buitenlandse toeristen voor een vakantie naar Fryslân zijn gekomen.

Het aantal vakanties van Nederlanders in Fryslân is vorig jaar met 130.000 toegenomen. In 2015 waren er nog 1,2 miljoen Nederlanders in Fryslân op vakantie, vorig jaar waren dat er meer dan 1,3 miljoen.

Ook het aantal vakanties door buitenlandse gasten in Fryslân is toegenomen. In 2016 overnachtten 317.000 uit het buitenland in onze provincie. De twee jaren daarvoor waren dat nog 302.000.

De zakelijke overnachtingen in Friese hotels laten een nog grotere groei zien. Vorig jaar waren dat nog 450.000 en dat is 25 procent meer dan in 2015.