Geen sportgala meer voor Friese sporters

Friese sporters worden voortaan niet meer gehuldigd op het Sportgala Fryslân. De stichting van het sportgala heeft besloten het evenement niet meer te organiseren. Belangrijkste reden voor het besluit is dat er steeds minder Friese topsporters bij het gala aanwezig waren. Ook het lage aantal Friese stemmers op de genomineerde sporters en de flinke kosten zijn voor de stichting aanleiding het gala te schrappen.

Het Sportgala Fryslân werd in 2011 voor het eerst georganiseerd. Sport Fryslân bekijkt nog wel of de Friese topsporters op een andere manier in het zonnetje gezet kunnen worden.