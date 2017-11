Nog geen duidelijkheid over komst Aldi naar Oosterwolde

Het is nog altijd niet duidelijk of supermarktontwikkelaar RetailPlan een Aldi in Oosterwolde mag bouwen. Bij de rechtszaak bij de Raad van State werd donderdag getwijfeld of de ontwikkelaar wel open kaart heeft gespeeld bij de gemeente Ooststellingwerf. Die legde tot dusver een vergunningsaanvraag voor de supermarkt naast zich neer. Volgens de gemeente heeft RetailPlan niet genoeg informatie beschikbaar gesteld over de plannen met het perceel in Oosterwolde, waar de supermarkt moet komen.

Ontwikkelaar RetailPlan uit Drachten is het daar niet mee eens. Volgens het bedrijf wordt al twintig jaar geprobeerd een Aldi naar Oosterwolde te halen. Ook verdenkt RetailPlan de vier zittende supermarkten ervan dat ze druk uitoefenen op de politie, om Aldi buiten de deur te houden.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak. Ook het Europees Hof van Justitie buigt zich volgende maand over het Nederlandse beleid op dit gebied.