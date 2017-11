Fit SC Cambuur met Houtkoop en Schils tegen FC Den Bosch

Xander Houtkoop en Mathias Schils beginnen vrijdag in de basis bij SC Cambuur, dat het thuis moet opnemen tegen FC Den Bosch. Het tweetal vervangt de geschorste spelers Marvin Peersman en Bryan Smeets. Verder kan trainer Marinus Dijkhuizen van de Leeuwarder club beschikken over een fitte selectie. Alleen de langer geblesseerden Karim Rossi en Darren Rosheuvel ontbreken, al is die laatste dicht bij een rentree.

Tegenstander Den Bosch presteert goed in de Jupiler League. Op 1 september verloren ze voor het laatst een competitiewedstrijd. "Het is een goed voetballende ploeg met veel creativiteit. We moeten voortborduren op het eerste halfuur van vorige week", volgens Dijkhuizen. Onlangs versloeg Cambuur de Bosschenaren nog voor de beker. Op 24 oktober wonnen de Leeuwarders met 2-0.

In de eerste twaalf competitiewedstrijden speelde Cambuur nog geen enkele keer twee wedstrijden achterelkaar in dezelfde opstelling. Door de schorsingen van Peersman en Smeets lukt dat nu opnieuw niet. Dijkhuizen: "Het is vervelend dat je je team weer moet wijzigen door schorsingen. Anders waren we met dezelfde elf begonnen."