Slapen in de gerestaureerde kerk van Schettens

De kerk in Schettens is verbouwd tot een plek om te slapen. Het is een voorbeeld van een kerk die niet meer alleen gebruikt wordt voor diensten. De restauratie van de kerk in Schettens was nodig en daarbij is nu bovenin een slaapkamer gemaakt. Onder is een volledig ingerichte badkamer te vinden. Een eigen keuken mag ook niet ontbreken. Kerkrentmeester André Buwalda zegt dat er maar een regel is: je mag niet zomaar aan het orgel van de kerk komen. Naast het herenbankje is de woonkamer ingericht met twee comfortabele stoelen en een voorziening om muziek te luisteren. Dat kan met een zogenaamd "state-of-the-art" geluidssysteem. Er is extra geïnvesteerd in de verwarming om zo de temperatuur in de kerk nog iets prettiger te maken.

Ook aan de historie van de kerk is gedacht: de grafkelder die is opgeknapt is voor iedereen die overnacht toegankelijk. Het kerkje in Schettens is voornamelijk bekend door kolonel Schelte van Aysma en de archeologische vondsten die er in de loop van de tijd zijn gedaan. Een nachtje slapen in de kerk van de PKN-gemeente Longerhou, Schraard en Schettens kost 150 euro per nacht.