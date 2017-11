Waterleiding gesprongen in Abe Lenstra stadion

In het Abe Lenstra stadion in Heerenveen is in de nacht van woensdag op donderdag een waterleiding gesprongen. Momenteel is er ook geen stroom in het stadion en op sommige andere plekken in het complex. Daarom blijft de Feanshop de hele dag dicht.

Om 4 uur 's ochtends ging het alarm in het stadion vanwege de stroomstoring. Toen bleek dat een waterleiding aan de westkant van het hoofdgebouw was gesprongen. Er is veel water vrijgekomen en dat ligt nu op meerdere verdiepingen. Daardoor is er schade aan vloerbedekkingen en systeemplafonds.

Naar verwachting doen de stroom en het licht het later deze ochtend weer. In het stadion wordt ook hard gewerkt om de vloeren schoon en droog te krijgen. De thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen PEC Zwolle komt niet in gevaar.