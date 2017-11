Schaatsshow De Zilveren Bal in maart in Elfstedenhal

De Elfstedenhal in Leeuwarden is in maart volgend jaar gastheer van de derde editie van De Zilveren Bal. De snelste schaatsshow van de wereld wordt op 21 maart volgend jaar in de ijshal gehouden. Evenals de voorgaande jaren is De Zilveren Bal de afsluiter van het schaatsseizoen. Nieuw in 2018 is dat ook de jeugd actief bij het toernooi zal worden betrokken.

''Sprinten, rechttoe, rechtaan, man tegen man.'' Dat is volgens toernooidirecteur Jan Ykema de essentie van het toernooi. Met een DJ, showverlichting en de beste sprinters van de wereld moet De Zilveren Bal een compleet evenement worden. Eerder deelnemers aan De Zilveren Bal waren onder meer Ronald Mulder, Anice Das, Kai Verbij en Heather Bergsma.