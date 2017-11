VIDEO: Nabespreking van de verkiezingen in Fryslân

Fryslân wordt wakker na de herindelingsverkiezingen van woensdag 22 november 2017. Voor vele burgers, politici en partijen was het een veelbewogen en spannende avond. De inwoners van de zeven herindelingsgemeenten konden hun stem uitbrengen op de partij van hun voorkeur. In Súdwest-Fryslân en Waadhoeke werd het CDA de grootste partij, in Leeuwarden bleef de PvdA in het zadel zitten.

Na afloop, nu de stemmen zijn geteld, blijft er één belangrijke vraag over: wat betekent deze uitslag nu voor de toekomst van de gemeenten? Omrop Fryslân praat op Facebook na over de herindelingsverkiezingen, met Douwe Boersma en politiek verslaggever Andries Bakker.