FNV dreigt met acties in streekvervoer

Vakbond FNV dreigt met acties in het streekvervoer. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn opnieuw mislukt. De bond wil voornamelijk afspraken maken over het verlagen van de werkdruk. Volgens het FNV worden de dienstregelingen in het streekvervoer steeds krapper. Chauffeurs kunnen geen pauze meer houden en hebben soms zelfs geen tijd om naar het toilet te gaan. Daarnaast is er nog geen akkoord over een loonsverhoging: de FNV wil 3,5 procent, de werkgevers 2 procent. Er vallen 13.000 mensen onder de cao streekvervoer.