Brons voor Nederlandse kaatsers op onderdeel Llargues

De Nederlandse kaatsers hebben woensdagnacht een bronzen medaille gehaald op het wereldkampioenschap Llargues. Tegen gastland Colombia pakten de kaatsers na een 3-1 achterstand toch nog de winst met 6-5. Ook in de andere categorieën was er Nederlands succes. Marrit Zeinstra versloeg in de kwartfinale van het individuele toernooi de nummer één van de wereld: de Spaanse Mar Giminez. Door de winst speelt ze vrijdag in de halve finale.

In de dubbelcategorie bij de vrouwen plaatsten Harmke Siegersma en Marrit Zeinstra zich voor de halve finale. In het Wallball-toernooi was Kees van der Schoot erg goed in vorm. Samen met Tjisse Steenstra rekende hij af met Equador. Van der Schoot en Steenstra hebben nog alle kans om de kwartfinale Wallball te bereiken.