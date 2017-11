Sam onbekend maar wel bemind

"Een gloednieuwe gemeente, dus iedereen begint op nul." Dat waren de wijze woorden van burgemeester Eduard van Zuijlen van Franekeradeel toen hij de uiteindelijke verkiezingsuitslag bekendmaakte. Het CDA gaat de Waadhoekegeschiedenis in als de eerste grote partij van de gemeente. De partij kreeg in totaal een kwart van alle stemmen, en mag daarmee de komende vier jaar acht zetels bezet houden. "Prachtig resultaat, heel blij mee!" Aldus CDA voorvrouw Caroline de Pee. De reden voor de mooie verkiezingsuitslag moet volgens haar gezocht worden in de kieslijst: "Herkenbaar en mooi verspreid over de volledige gemeente Waadhoeke, dat betaalt zich nu uit."

Onbekende tweede

Voor nieuwe partij SAM was het lang onduidelijk hoe ze het zouden doen in de fusiegemeente. "Wij hadden het droomscenario van twintig procent, als onbekende partij," vertelt Govert Daan Geldof, net na het tellen van de laatste stemmen. Het leek er lange tijd op dat het bij een droomscenario zou blijven, want de partij leek niet al te bekend in de nieuwe gemeente. "Gisteren liepen we over straat en vroegen wij mensen 'kent u SAM?' 'Nee, wat is dat.' Toen dachten wij nog, oh dit gaat fout," vertelt Geldof, maar uiteindelijk was het een slechte generale maar een goede uitvoering. "21,5 procent voor een onbekende partij en dan tweede in aantal stemmen, dat had ik nooit verwacht."