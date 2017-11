CDA SWF blijft de grootste: "het is een geweldige avond"

Ze waren al de grootste en ze blijven de grootste: het CDA in de gemeente Súdwest-Fryslân. De partij klimt van tien naar elf zetels in de raad, en ze blijven daarmee de Partij van de Arbeid met maar liefst vijf zetels voor. "Dat is overweldigend, dat hadden wij niet verwacht. Wij waren eigenlijk al blij met tien, maar nu elf zetels. Het is een geweldige avond!" Zo zei lijsttrekker en wethouder Maarten Offinga tegen verslaggever Rene Koster vlak nadat de laatste stemmen waren geteld.

Gelijk maar toch blij

De PvdA blijft in aantal zetels gelijk aan de vorige verkiezingen, maar daar is partijleider Stella van Gent juist zeer blij mee. "We hadden een daling ingecalculeerd, en daarom is er keihard campagne gevoerd. Om dan zes zetels te houden is een 'boppeslach'!"

Minder enthousiasme was er vanzelfsprekend bij de verliezers van de avond. De SP moet in de nieuwe raad terug van drie zetels naar één. "Dit hadden wij niet verwacht." Vertelt fractieleider Fried Didden, "We hadden gedacht om ten minste op hetzelfde aantal zetels uit te komen, maar dat is niet gebeurd." Dieden kan niet verklaren hoe het kan dat zijn partij zoveel gezakt is, al geeft hij wel toe dat de partij meer op straat hadden kunnen doen. "Wij zijn een partij die veel op straat is, dat had wel meer gekund."