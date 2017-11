Lijst 058 de verrassende nieuwkomer in Leeuwarden

Een opvallende nieuwkomer in de Leeuwarder raad: Lijst 058 van ras-politicus Otto van der Galiën komt met twee zetels in de raad. De partij haalde bij hun eerste gemeenteraadsverkiezingen hetzelfde aantal zetels als de bekendere partijen zoals ChristenUnie, FNP en Gemeentebelangen. "Super, super!" zo reageerde de lijsttrekker van de partij Van der Galiën zelf, kort na de bekendmaking van de uitslag. "Wij hebben zeer goed campange gevoerd. Ik denk dat wij goed zichtbaar zijn geweest. Wij zijn overal geweest: Cambuur, Aris, De Wielenpôlle en Wirdum. Daarnaast is het eigenlijk nog geen enkele partij gelukt om met zo'n initiatief in de raad te komen, maar het is ons gelukt. Geweldig!"

Van der Galiën is echter niet blij met de rest van het stemgedrag in zijn gemeente. "Er verandert gewoon niks hier in Leeuwarden!" Daarmee wijst hij op de grote partijen in de gemeente die hun zetels voor een groot deel behouden.