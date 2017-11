"No Lutz no Glory" in Leeuwarden

"No Lutz no Glory" dat waren de woorden van de politiek leider van de PvdA Lodewijk Asscher als reactie op de goede verkiezingsuitslag voor de partij in Leeuwarden. De PvdA van Lutz Jacobi blijft in de Friese hoofdstad de grootste. Wel verliest de partij een zetel in de raad: ze zakken van 12 naar 11. De rode partij blijft wel met kop en schouders boven de rest staan: Het CDA en PAL/GroenLinks volgen op de tweede plaats met ieder 5 zetels.

"Het is een droom," zo zegt de voorvrouw blij tegen verslaggever Eric Ennema als de uitslag bekend wordt. "Als je kijkt naar het landelijke beeld dan zouden wij worden weggevaagd naar een uiteindelijk totaal van zo'n vier zetels. Dus ik dacht: als wij nu acht zetels behouden, dan zou ik dat al geweldig vinden. Uiteindelijk waren het dus nog een paar meer."

Geen verrechtsing in Leeuwarden

"Mensen zijn het blijkbaar toch wel eens met alles wat wij gedaan hebben. Ik vind het wel een mooi beeld," gaat Jacobi verder. "Met de Tweede Kamerverkiezingen dacht ik we verrechtsen wel heel veel in Nederland. Maar dan zie je hier in Leeuwarden PvdA met PAL/Groenlinks, dat doet het goed!" Lodewijk Asscher had ook zijn twijfels over de mogelijkheden voor de PvdA bij deze verkiezingen, en ook is hij verrast met de uitslag: "Dat het zo goed zou zijn, met zo'n gigantische overwinning, dat had niemand durven hopen."

Coalitie

Nu de stemmerij achter de rug is komt het volgende politieke proces om de hoek kijken. Maar de PvdA voorvrouw wil op dit moment nog niets zeggen over eventuele collegeonderhandelingen: "Daar hebben we het nog niet over gehad. Wij moeten vannacht eerst maar slapen en daarna komen de discussies wel weer.