Het CDA is de grote winnaar geworden bij de herindelingsverkiezingen in de nieuwe gemeente Waadhoeke. De partij haalde 25% van de stemmen binnen en daarmee acht zetels. Daar achter eindigden SAM en GemeenteBelangen met beide zes zetels, beide haalden dik twintig procent van de stemmen binnen. De opkomst in Waadhoeke was 44 procent.

Een overzicht van de uitslag: