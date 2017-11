CDA en PvdA grote winnaars bij gemeenteraadsverkiezingen

Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden blijft de PvdA van Lutz Jacobi de grootste partij. Wel verliest de PvdA een zetel in de raad: ze zakken van 12 naar 11. De rode partij blijft wel met kop en schouders boven de rest staan: het CDA en PAL/GroenLinks volgen op de tweede plaats met ieder 5 zetels. D66 en de VVD volgen daar weer op met 4 zetels. Opvallend zijn de twee zetels van nieuwkomer Lijst 058 van Otto van der Galiën. De partij haalt bij haar eerste gemeenteraadsverkiezingen hetzelfde aantal zetels als bekendere partijen zoals ChristenUnie, FNP en GemeenteBelangen. De raad wordt compleet gemaakt door de partijen 50Plus en de Partij voor de Dieren, die beide 1 zetel hebben behaald.



Súdwest-Fryslân



CDA wint en blijft de grootste in de gemeente Súdwest-Fryslân. De partij klimt van 10 naar 11 zetels in de raad. De Partij van de Arbeid blijft in Súdwest-Fryslân de tweede partij met een totaal van 6 zetels. Zij hebben daarmee geen winst en geen verlies behaald. De grootste winnaar in de gemeente is echter een van de kleinere partijen: GroenLinks klimt met een totaal van 2342 stemmen van 1 naar 3 zetels in de raad. Verlies is er ook: GemeenteBelangen-Totaal Lokaal zakt van 4 naar 3 zetels, de SP moet terug van 3 zetels naar 1 zetel, en D66 zakt van 3 naar 2 zetels.



Waadhoeke

In Waadhoeke was opnieuw het CDA de grote winnaar: met 25,9 procent van de stemmen komt de partij op 8 zetels in de raad. SAM en GemeenteBelangen komen beide met 6 zetels in de raad. SAM heeft hierbij met 21,5% van de stemmen net wat meer dan de 20,3% van GemeenteBelangen. De andere zetels in de gloednieuwe gemeenteraad van Waadhoeke worden opgevuld door FNP (5 zetels), VVD (3 zetels) en ChristenUnie (1 zetel).