Wetsus strijdt om titel vitaalste bedrijf van Nederland

Wateronderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden wordt donderdag mogelijk uitgeroepen tot meest vitale bedrijf van Nederland. Wetsus werd eerder al uitgeroepen tot vitaalste bedrijf van Fryslân en versloeg daarbij de Albert Heijn van Franeker en Boekhandel Van der Velde uit Leeuwarden. De vitale bedrijven zette zich in voor de gezondheid van de medewerkers. De werknemers van Wetsus hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om enige tijd te tafeltennissen, of een rondje te lopen. Ook zijn er hardloopgroepjes en een voetbalteam bij het instituut.

Volgens Wetsus-directeur Johannes Boonstra is het minstens zo belangrijk dat er bij Wetsus veel aandacht is voor de medewerkers op het geestelijk vlak. "Er zijn hier veel kenniswerkers die met prestatiedruk te maken hebben en daar spelen wij op in met coaches en interventieprogramma's."

Afgelopen jaar was drukkerij Zalsman uit Zwolle het vitaalste bedrijf van Nederland. De prijs is een initiatief van MKB-Nederland en zorgverzekeraar ONVZ.