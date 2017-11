De PvdA blijft de grootste partij in de gemeente Leeuwarden. Ze haalden een kwart van de stemmen binnen. De PvdA verliest wel een zetel in de raad en houdt elf zetels over. Het CDA en PAL/Groenlinks volgden op de tweede plaats met elk vijf zetels. D66 en de VVD volgden kort daarop met 4 zetels.

Een overzicht van de uitslag: