Het CDA heeft tot nu toe de meeste stemmen gekregen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat blijkt uit een eerste tussentijdse uitslag. De stemmen in 29 van de 73 stembureaus zijn geteld. Het CDA is de grootste met 26,7%, daarna komt de PvdA met meer dan tien procent minder. De FNP staat tot nu toe op 13% van de stemmen. Een overzicht van de tussentijdse uitslag: