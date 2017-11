Het CDA blijft de grootste partij in de gemeente Súdwest-Fryslân. De partij haalde bijna 28% van de stemmen binnen en wonnen daarmee ook een zetel in de nieuwe gemeenteraad. Het CDA krijgt elf zetels. Tweede partij is met 15% de PvdA geworden en behouden hun zes zetels. De FNP is daar vlak achter gëindigd en behouden ook hun vijf zetels.

De opkomst was met 45% wel een stuk lager als bij de verkiezingen van 2014. Toen kwam 58% van de stemmers opdagen.

Een overzicht van de uitslag: