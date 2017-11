Hoe moet Weststellingwerf eruitzien? Kinderen geven advies

Schoolkinderen van De Heidepolle in Wolvega helpen de gemeente Weststellingwerf bij het opstellen van een omgevingsvisie. Woensdag presenteren ze hun ideeën op een avond, georganiseerd door de gemeente. Daarop werd de conceptversie van de omgevingsvisie getoond aan belangstellenden. Schoolkinderen uit groep 6, 7 en 8 van De Heidepolle hebben maquettes gemaakt met onderwerpen, die volgens hun belangrijk zijn. Zo kwam naar voren dat de kinderen liever zonnepanelen dan windmolens hebben en dat hoogbouw geen probleem is. Wethouder Cor Trompetter van Weststellingwerf is blij met de bijdrage van de kinderen: "De maquettes zullen een prominente rol krijgen, zodat we kunnen zien hoe de kinderen erover denken."

Er kwamen ongeveer 150 belangstellenden op de avond af. Dat is een hoge opkomst, aldus het projectbureau dat in meerdere gemeenten dit soort opdrachten uitvoert. Op de website van de gemeente Weststellingwerf is de conceptversie van de omgevingsvisie te vinden.