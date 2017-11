Volgens de Belgen hoort FC Groningen bij Fryslân

Komt FC Groningen uit Groningen of horen ze toch bij Fryslân? Bij de Belgische voetbalclub Club Brugge twijfelen ze daar nog over. De club zal de komende winterstop een oefenwedstrijd spelen tegen de Groningers en hebben daarom een kort artikeltje op hun website gezet. Hierin schrijven ze echter dat ze in Marbella tegen 'FC Groningen, uit de Noordelijke provincie Friesland' zullen spelen. En dus niet uit Groningen.

De Groningers kunnen ze er wel om lachen. Op Twitter laten ze weten er naar uit te zien om de "Walen" weer te zien. Brugge ligt natuurlijk in Vlaanderen, en niet in Wallonië.