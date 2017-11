Harlinger krijgt werkstraf voor bedreiging en vernieling

Een 37-jarige Harlinger heeft woensdag een werkstraf van 80 uur gekregen voor bedreiging en vernieling. De man smeet in augustus twaalf ruiten in bij het huis van zijn moeder na een ruzie nadat hij ruzie met haar had gekregen. Een paar dagen eerder had hij bij Berltsum een medewerkster van een tankstation bedreigd, toen hij de benzine van zijn brommer niet kon betalen.

Op dezelfde dag bedreigde hij ook zijn bewindvoerder omdat die niet op tijd geld zou hebben overgemaakt op zijn rekening. Hij zei dat hij de bewindvoerder in zoutzuur zou oplossen en in de brand zou steken als hij zijn geld niet kreeg. De Harlinger heeft psychische problemen en een verstandelijke beperking. Hij is in behandeling voor zijn problemen.