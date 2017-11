Volg de gemeenteraadsverkiezingen live

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag zijn hier live te volgen. Van de prognoses en de eerste uitslagen tot en met de analyses en reacties. Met het programma Fryslân Kiest brengt Omrop Fryslân woensdag 22 november iedereen als eerste op de hoogte over de herindelingsverkiezingen. Met gasten zoals de burgemeesters Hayo Apotheker, Johanneke Liemburg en Gerrit Knol. In de studio ontvangen Andries Bakker en Jan Dirk de Haan een groot aantal politieke gasten.

In de gemeente Waadhoeke wordt de verkiezingsavond gehouden in De Doelen in Franeker. Simone Scheffer doet daar verslag. In Leeuwarden worden de uitslagen gepresenteerd in Neushoorn, Eric Ennema is daar voor Fryslân Kiest bij. In Súdwest-Fryslân komen alle politieke prominenten in het voormalig gemeentehuis in IJlst bij elkaar, daar zal René Koster verslag van doen. Hayo Bootsma reist door alle drie gemeenten en doet onder andere verslag uit het kleinste stembureau van Fryslân: Skingen-Slappeterp.