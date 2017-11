Ruim een miljoen voor projecten in Noordoost-Fryslân

In Noordoost-Fryslân krijgen 21 projecten geld uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie. Opgeteld gaat het om ruim een miljoen euro. De projecten zijn bedoeld om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Vier initiatieven krijgen 35.000 euro, het hoogste bedrag dat beschikbaar is gesteld. Het gaat dan onder andere om de bouw van een sportschool in Marrum/Westernijtsjerk en de aanleg van een beleeftuin in De Westereen. In die tuin komen ook speeltoestellen en groentetuinen.

Ook Dokkum Tulpenstad krijgt 35.000 euro. De tulpen op de bolwerken en in de binnenstad trekken veel toeristen. Voor de aanleg van de theatertuin in Broeksterwâld wordt ook geld vrijgemaakt. Net als voor de lokale omroep RTV Kanaal 30 in Burgum. Die zender krijgt 10.000 euro voor nieuwe apparatuur.