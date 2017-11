VIDEO: Zurich, kleinste stembureau in de grootste gemeente

Een gedeelte van Fryslân mocht woensdag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen vanwege de herindeling. Verslaggever Hayo Bootsma was bij het kleinste stembureau in Zurich in de grootste gemeente Súdwest-Fryslân. In Zurich wonen ongeveer 170 mensen. De opkomst was om 17.00 uur ongeveer dertig procent. Dat is meer dan in de rest van de gemeente. Het hoofd van het stembureau hoopt op 50 procent uit te komen.



