Verkiezingen: 's middags iets drukker op stembureaus

Het begint geleidelijk iets drukker te worden bij de stembureaus in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden. Om drie uur woensdagmiddag lag het opkomstpercentage in Súdwest-Fryslân op bijna 21 procent. In Waadhoeke was dat ruim 20 procent. Leeuwarden had een uur eerder een opkomstpercentage van 16 procent. Er kan nog tot 9 uur 's avonds worden gestemd voor de herindelingsverkiezingen.