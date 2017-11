Leeuwarden 'in vuur en vlam' bij vuurlandschap

De stad Leeuwarden staat de komende dagen in het teken van een speciale vuurshow. Drie avonden lang zal de binnenstad in vuur en vlam staan. De voorbereidingen zijn nu bezig en duren twee volle dagen.

Van 23 november tot en met 25 november is elke avond van 19.00 tot 22.00 uur een vuurlandschap. 'De Vuurmeesters' uit België maken van de binnenstad en grachten een landschap met betoverende feeërieke vuurkunstwerken. Bij de Oldehove komt een 'levend' vuurkunstwerk en in de gracht bij de Nieuwestad komen zeventig lotusbloemen met kaarsen. Er zijn speciale lantaarns in de straten.

De show is bedoeld als 'opwarmer' richting Culturele Hoofdstad. De show is gratis toegankelijk.