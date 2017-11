Viertal krijgt werkstraf voor vernieling in Damwâld

Vier verdachten zijn woensdag veroordeeld tot werkstraffen vanwege vernieling in Damwâld. Twee van de verdachten kregen een voorwaardelijke werkstraf. Het viertal was in september betrokken bij het ingooien van de ruiten van een woning in Damwâld. Ze hadden ruzie met de bewoner. De een zei dat de man zijn auto verkeerd had geparkeerd, waardoor een levensgevaarlijk situatie zou zijn ontstaan. De anderen zeiden dat de man zijn dochter verkeerd behandelde.

Een 48-jarige inwoonster van Leeuwarden en een 19-jarige vrouw uit Aldtsjerk stonden erbij, toen een man van 26 uit Westergeest en een 24-jarigen Leeuwarder de ruiten van het huis ingooiden. Daarvoor hadden ze de bewoner al met de dood bedreigd. De man uit Westergeest had een mes bij zich. Drie van de vier verdachten hadden al een strafblad. De vrouw uit Aldtsjerk en de vrouw uit Leeuwarden hebben voorwaardelijke werkstraffen gekregen, van 30 en 50 uren. De mannen moeten 50 uren aan het werk.