Teun Piter zijn wensenlijst voor Sinterklaas gaat 'viral'

De negenjarige Teun Pieter uit Rinsumageast gaat het hele internet over met zijn Sinterklaasverlanglijst. Wat hij wil hebben? "Een Xbox en Fifa 18." Duur? Ja, wel 350 euro denkt hij zelf. Hij gaat er eigenlijk ook niet vanuit dat hij het zal krijgen, zei hij tegen de verslaggeefster van RTL Nieuws die afgelopen zaterdag bij de intocht van Sinterklaas in Dokkum met hem sprak. Op internet wordt het filmpje heel vaak bekeken en er wordt zelfs al gezegd dat hij de Xbox cadeau zal krijgen.

Heel apart

Zonder dat Teun Piter het door had, is hij dus bekend geworden in heel Nederland. Wat vinden zijn ouders hier van? "Dit hadden we niet gedacht, het is wel heel apart," vertelt vader Hessel Elzinga in De Middei fan Fryslân. "Hij kon met een vriendje naar de intocht in Dokkum en dan komt dit erbij. Thuis vertelde hij wel dat hij was geïnterviewd, maar dan verwacht je niet zoiets. Onze oudere dochters zitten vol op internet, dus die zagen wel dat het filmpje best veel is bekeken." Hessel is op het moment aan het werk in Appingedam "en zelfs hier hebben ze het erover."

Enne... krijgt hij die Xbox?

Van vader en moeder had Teun Piter de Xbox niet gekregen. "Elk kind streept uiteraard de grootste en duurste cadeaus in de krantjes aan, maar dit kost wel veel geld. Via Twitter zocht Bol.com contact met de familie. "Een dorpsgenoot zag dat en vroeg of hij onze gegevens mocht doorgeven. Ze hebben al met mijn vrouw gebeld en zeiden dat Sint binnenkort zal langskomen. Het wordt dus alleen maar leuker nog."